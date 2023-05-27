В США призвали к бойкоту бренда The North Face из-за рекламы с трансвеститом
Вокруг американского бренда The North Face вспыхнул скандал из-за рекламы с трансвеститом.
В сети призвали бойкотировать компанию.
Между тем, акции корпорации VF - дочерней компании Get Free Report, резко упали 24 мая.
В рекламе, из-за которой вспыхнуло недовольство в сети, снялся экоактивист Вин Уайли, более известный как трансвестит Патти Гония.
Целью ролика было побудить секс-меньшинства всегда чувствовать себя желанными и привлекательными.
К недовольству присоединились даже политики. Например, консерватор Марджори Тейлор Грин из штата Джорджия.