



В США медведь пробрался в жилой район, чтобы искупаться в джакузи



Летняя жара в Южной Калифорнии в самом разгаре, и бассейн на заднем дворе — заманчивое место, где можно искупаться. Даже для медведя, пишет АР.



Полиция города Бербанк отреагировала на сообщение о появлении медведя в жилом районе и обнаружила животное сидящим в джакузи за одним из домов.



После короткого погружения медведь перелез через стену и направился к дереву за домом, говорится в заявлении полиции в пятницу.



Полиция выпустила видео с животным в районе, который находится примерно в 16 км к северу от Лос-Анджелеса и недалеко от гор Вердуго.



Полиция Бербанка предупредила жителей, чтобы они избегали медведей и держали под замком весь мусор и еду, чтобы медведи не приходили в их дома.







