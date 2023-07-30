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В США медведь пробрался в жилой район, чтобы искупаться в джакузи
30.07.2023 17:23 Ирина Демьянова

В США медведь пробрался в жилой район, чтобы искупаться в джакузи


Летняя жара в Южной Калифорнии в самом разгаре, и бассейн на заднем дворе — заманчивое место, где можно искупаться. Даже для медведя, пишет АР.

Полиция города Бербанк отреагировала на сообщение о появлении медведя в жилом районе и обнаружила животное сидящим в джакузи за одним из домов.

После короткого погружения медведь перелез через стену и направился к дереву за домом, говорится в заявлении полиции в пятницу.

Полиция выпустила видео с животным в районе, который находится примерно в 16 км к северу от Лос-Анджелеса и недалеко от гор Вердуго.

Полиция Бербанка предупредила жителей, чтобы они избегали медведей и держали под замком весь мусор и еду, чтобы медведи не приходили в их дома.



  In this image taken from video provided by the Burbank Police Department, a bear sits in a jacuzzi in the city of Burbank, Calif., on Friday, July 28, 2023. Burbank Police said the officers were responding to a sighting of the bear in the area when they found it enjoying a short dip at the residence in the city’s Paseo Redondo block. The bear afterward climbed over a wall and headed to a tree behind the home, police said in a statement Friday. (Burbank Police Department via AP)

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