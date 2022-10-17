



В России запретили использовать WhatsApp в школах

Министерство образования и просвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. В ведомстве порекомендовали перейти на использование "VK Мессенджера".



По информации издания "Коммерсантъ", в минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали, что федеральное ведомство потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах.



В минобразования Нижегородской области заявили, что помимо WhatsApp и Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive.



В Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами.