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В России провели "Z-молебен"
16.10.2022 23:03 Ольга Белозерова

В России провели "Z-молебен"

Во Владимирской области состоялся молебен о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных.

О проведении "Z-молебна" сообщает администрация Владимирской области в Telegram. 

"В Крестовоздвиженском храме  в селе Святково Кольчугинского района состоялся молебен о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных, и о победе нашего Отечества", - говорится в сообщении.

Как отметили власти, эта служба в Крестовоздвиженском храме стала первой с 1930 года. Там также подчеркнули, что Владимирская область является "первым из российских регионов, где создана часовня-мемориала Z".
 

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