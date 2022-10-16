



В России провели "Z-молебен"

Во Владимирской области состоялся молебен о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных.



О проведении "Z-молебна" сообщает администрация Владимирской области в Telegram.



"В Крестовоздвиженском храме в селе Святково Кольчугинского района состоялся молебен о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных, и о победе нашего Отечества", - говорится в сообщении.



Как отметили власти, эта служба в Крестовоздвиженском храме стала первой с 1930 года. Там также подчеркнули, что Владимирская область является "первым из российских регионов, где создана часовня-мемориала Z".

