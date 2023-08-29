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В Польше выпал град размером с мяч для пинг-понга
29.08.2023 19:58 Ирина Демьянова

В Польше выпал град размером с мяч для пинг-понга

В Польше прошли грозы с градом,  сообщает RMF FM.  На фото, которые жители Тарнувского  уезда публикуют в соцсетях, видно, что размер градин напоминает мячики для пинг-понга.

Также из-за шторма объявлено предупреждение второй ступени для всех районов Малопольского воеводства. Предупреждение будет действовать до полуночи вторника.

В настоящее время прогнозируют грозы, которые местами будут сопровождаться очень сильными осадками от 30 до 40 мм, порывами ветра до 100 км/ч.

Местами может также быть град.

 



 

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