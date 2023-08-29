



В Польше выпал град размером с мяч для пинг-понга

В Польше прошли грозы с градом, сообщает RMF FM. На фото, которые жители Тарнувского уезда публикуют в соцсетях, видно, что размер градин напоминает мячики для пинг-понга.



Также из-за шторма объявлено предупреждение второй ступени для всех районов Малопольского воеводства. Предупреждение будет действовать до полуночи вторника.



В настоящее время прогнозируют грозы, которые местами будут сопровождаться очень сильными осадками от 30 до 40 мм, порывами ветра до 100 км/ч.



Местами может также быть град.



