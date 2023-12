В Оксфорде назвали слово 2023 года

Команда языковых экспертов издательства Oxford University Press, издающая Оксфордский словарь английского языка, назвала слово в 2023 году. Им стало слово rizz, об этом сообщается на официальном сайте.



Хэштег rizz набрал миллиарды просмотров в TikTok.



Само слово означает стильность, обаяние или обаяние и способность привлечь романтического или сексуального партнера.



Кроме того, rizz используют как сокращенную форму от слова charisma (харизма).



Довольно часто встречается выражение - rizz up, что означает привлекать, соблазнять или разговаривать с кем-то



Слово стало популярным в июне 2023 года после того, как актер Том Голланд ответил на вопросы в интервью Buzzfeed: "I have no rizz whatsoever, I have limited rizz", то есть, "у меня нет никакой харизмы вообще ".