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В Оксфорде назвали слово 2023 года
04.12.2023 23:30 MIGnews.com

В Оксфорде назвали слово 2023 года

Команда языковых экспертов издательства Oxford University Press, издающая Оксфордский словарь английского языка, назвала слово в 2023 году. Им стало слово rizz, об этом сообщается на официальном сайте.

Хэштег rizz набрал миллиарды просмотров в TikTok.

Само слово означает стильность, обаяние или обаяние и способность привлечь романтического или сексуального партнера.

Кроме того, rizz используют как сокращенную форму от слова charisma (харизма).

Довольно часто встречается выражение - rizz up, что означает привлекать, соблазнять или разговаривать с кем-то

Слово стало популярным в июне 2023 года после того, как актер Том Голланд ответил на вопросы в интервью Buzzfeed: "I have no rizz whatsoever, I have limited rizz", то есть, "у меня нет никакой харизмы вообще ".
 

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