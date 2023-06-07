



В ОАЭ появится первая в мире мечеть, напечатанная на 3D-принтере

В конце этого года в Дубае начнется строительство первой в мире мечети, напечатанной на 3D-принтере. В процессе строительства мечети будет задействовано более десятка огромных 3D-принтеров.



Известно, что руководит проектом главный инженер Департамента по делам ислама и благотворительной деятельности правительства Дубая Али Мохаммад Алхальян Алсувайди.



Новая мечеть будет иметь два этажа, ее общая площадь составит 2000 кв. м. Мечеть сможет одновременно вместить 600 прихожан.

Завершить работы планируется в первом квартале 2025 года.



В 2018 году власти Дубая запустили так называемую “Стратегию 3D-печати”, согласно которой к 2030 году 25% новых зданий города будут построены с помощью 3D-принтеров.