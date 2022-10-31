



В Нетивоте спасли мужчину, внезапно потерявшего сознание на тротуаре

Рано утром, 31 октября, житель Нетивота в возрасте 60 лет внезапно потерял сознание на тротуаре.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Прохожие заметили лежащего на земле человека и позвонили в службу экстренной помощи.

Шедший в этот момент по улице волонтер United Hatzalah бросился на помощь, хоть при нем не было необходимых медицинских приспособлений. По его словам, мужчина не дышал, и у него не прощупывался пульс. Волонтер пытался его реанимировать, пока через пять минут не прибыла бригада медиков.

Спустя какое-то время, после серии реанимационных мероприятий мужчина пришел в чебя. Его доставили в ближайшую больницу.