



В нарядах парней из Махачкалы не обнаружили ЛГБТ-пропаганды

Суд в Дагестане не нашёл так называемой "ЛГБТ-пропаганды" в одежде парней-моделей из дагестанской Махачкалы, которые в октябре выступали на дизайнерском показе в сценическом макияже и "костюмах, вдохновленных Японией".



Как сообщает телеграм-канал Mash, участникам модного показа, согласно решению суда, теперь "не грозит ни штраф, ни арест".



Показ мод, о котором идет речь, был приурочен к открытию бутика дизайнера Эльнары Аскеровой "Серый дом". Несмотря на то, что на просмотр коллекции зрители проходили по приглашениям, демонстрацию увидел прохожий через окно. Он записал ее на видео и выложил в интернет.



Как сообщили тогда Кавказ.Реалии правозащитники кризисной группы "СК SOS", по мнению Аскеровой, мотивом прохожего могла быть заинтересованность в помещении, которое занимал бутик.