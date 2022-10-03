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В Москве продавали пакеты в виде повесток. Покупатели идею не оценили
03.10.2022 19:53 Ольга Белозерова

В Москве продавали пакеты в виде повесток. Покупатели идею не оценили

Один из московских магазинов под названием "Веселая затея" продавал оригинальные подарочные пакеты в виде повестки из военкомата.

На белом пакете есть надпись, как и на повестке: "Вы обязаны явиться в военный комиссариат для прохождения военной службы. При себе иметь: "туалетные принадлежности, мобильный телефон, черные и зеленые нитки". 

Однако, как сообщает Афиша Daily, покупатели такую идею не оценили и даже раскритиковали. Продавцы сняли товар с продажи.

По словам предпринимателей, пакеты были закуплены к празднику 23 февраля, и не имели никакого отношения к недавно объявленной в России мобилизации. 
 

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