



В Москве продавали пакеты в виде повесток. Покупатели идею не оценили

Один из московских магазинов под названием "Веселая затея" продавал оригинальные подарочные пакеты в виде повестки из военкомата.



На белом пакете есть надпись, как и на повестке: "Вы обязаны явиться в военный комиссариат для прохождения военной службы. При себе иметь: "туалетные принадлежности, мобильный телефон, черные и зеленые нитки".



Однако, как сообщает Афиша Daily, покупатели такую идею не оценили и даже раскритиковали. Продавцы сняли товар с продажи.



По словам предпринимателей, пакеты были закуплены к празднику 23 февраля, и не имели никакого отношения к недавно объявленной в России мобилизации.

