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В квартале красных фонарей Амстердама запретили курить марихуану
26.05.2023 05:39 Ирина Демьянова

В квартале красных фонарей Амстердама запретили курить марихуану

В Амстердаме с четверга вступил в силу запрет на курение марихуаны в историческом центре, в том числе и в так называемом квартале красных фонарей.

Об этом сообщает NL Times.

Запрет на курение марихуаны распространяется на весь район красных фонарей, а также площадь Дам, Дамрак и Нёвмаркт и касается как туристов, так и местных жителей.

Людям, которых поймают за курением марихуаны на улице, грозит штраф в размере 100 евро, который может выписать полиция и сотрудники правоохранительных органов. При этом в кафе на террасе или, например, дома на балконе курение марихуаны не запрещается.

Городские власти Амстердама надеются, что запрет уменьшит проблемы, вызванные употреблением наркотиков в общественных местах, особенно туристами.

Столица Нидерландов хорошо известна своими каннабис-кафе и привлекает миллионы туристов ежегодно. Но местные жители жалуются, что туристы привлекают уличных дилеров, а злоупотребление наркотиками и алкоголем приводит к росту уровня преступности.

 

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