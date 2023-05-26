



В квартале красных фонарей Амстердама запретили курить марихуану

В Амстердаме с четверга вступил в силу запрет на курение марихуаны в историческом центре, в том числе и в так называемом квартале красных фонарей.



Об этом сообщает NL Times.



Запрет на курение марихуаны распространяется на весь район красных фонарей, а также площадь Дам, Дамрак и Нёвмаркт и касается как туристов, так и местных жителей.



Людям, которых поймают за курением марихуаны на улице, грозит штраф в размере 100 евро, который может выписать полиция и сотрудники правоохранительных органов. При этом в кафе на террасе или, например, дома на балконе курение марихуаны не запрещается.



Городские власти Амстердама надеются, что запрет уменьшит проблемы, вызванные употреблением наркотиков в общественных местах, особенно туристами.



Столица Нидерландов хорошо известна своими каннабис-кафе и привлекает миллионы туристов ежегодно. Но местные жители жалуются, что туристы привлекают уличных дилеров, а злоупотребление наркотиками и алкоголем приводит к росту уровня преступности.



