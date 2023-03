В Китае женщинам нельзя демонстрировать нижнее белье, теперь это делают мужчины

В ответ на запрет китайских властей демонстрировать нижнее белье в Интернете моделям женского пола, китайские дизайнерские компании нашли новый подход, показывая в рекламе моделей-мужчин.



По данным New York Post, трансляции с участием женщин, демонстрирующих нижнее белье, моментально запрещаются из-за закона, запрещающего распространение непристойных материалов в интернете. Чтобы обойти этот запрет, некоторые компании начали нанимают моделей-мужчин для демонстрации женского нижнего белье, в том числе обтягивающих корсетов и ночных рубашек с кружевной отделкой.



Видео, ставшие вирусными на Douyin, китайской версии TikTok, показали мужчин-моделей в нижнем белье самых разных стилей. Г-н Сюй, владелец бизнеса прямых трансляций, даже представил на сайте социальной сети модель-мужчину в шелковом халате. В беседе с Juipai News владелец платформы Douyin Сюй заявил, что не понимает шумихи по поводу того, что мужчины-модели якобы устраиваются на работу женщин.



“Лично у нас действительно нет выбора. Модели не могутт быть показаны женщинами, поэтому мы будем использовать мужчин для их демонстрации”, — сказал он изданию.



Правда, неизвестно, как долго эта лазейка будет работать, поскольку Китай уже принимает жесткие меры против “женоподобных” изображений мужчин в СМИ.





