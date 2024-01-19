



85-летняя женщина из Индии 30 лет держала обет молчания

Сарасвати Деви, известная как “Мауни Мата” приняла свой обет молчания в 1992 году. Она посвятила свою жизнь индуистскому божеству Раме после смерти мужа в 1986 году и большую часть своего времени проводила в паломничествах.



В 1992 году она поклялась воздержаться от разговоров, пока в городе не будет построен новый храм, посвященный Раме. Ее обет окончательно закончится а этом году, когда храм Рам Мандир в Айодхье наконец-то открылся.



Одна из невесток Мауни Маты рассказывает: “Она молчала по 23 часа в сутки, делая часовой перерыв только в полдень. Остальное время она общалась с нами посредством ручки и бумаги. В основном мы понимали ее язык жестов. Но она записывала сложные предложения на листе бумаги”.



