



В Германии снова открылись горнолыжные курорты

В конце апреля юг Германии завалило снегом. Некоторые горнолыжные курорты заявили о возобновлении работы.



Подъемники снова заработали для любителей горных лыж и сноуборда в городе Кандель в районе Эммендинген (земля Баден-Вюртемберг). Если снежная погода сохранится, что скорей всего, исходя из прогноза погоды, то подъемник будет работать даже в выходные с девяти утра до пяти часов вечера.



На самой высокой горе Германии — Цугшпитце — лежит снежный покров высотой до трех метров. 16 из 20 километров трасс сейчас открыты для туристов, работают все десять подъемников. На горе Небельхорн недалеко от Оберстдорфа выпало 234 сантиметра снега, там также сложились благоприятные условия для катания.



