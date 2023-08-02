



В этом августе "голубая луна" взойдет дважды: когда смотреть

Суперлуны всегда привлекают особый интерес простых людей и астрономов, ведь они представляют собой впечатляющее зрелище на ночном небе.



Это редкое астрономическое явление под названием "голубая Луна" не имеет отношения к цвету спутника Земли, этот астрономический феномен на самом деле не светит голубым светом. Причина такого названия остается неясной и, вероятно, возникла столетия назад, чтобы обозначить что-то особенно редкое и удивительное.



Известно, что после извержения вулкана в 1800-х годах небо действительно приобрело странный цвет, придав Луне голубоватый оттенок. Поэтому просторечии "голубая Луна" стала обозначать редкое событие, которое происходит время от времени.

На самом деле, голубая Луна – это всего лишь сочетание редких астрономических условий. Для того, чтобы произошло это явление, необходимо, чтобы четыре полнолуния приходились на одну временную рамку, вместо обычных трех. Суперлуние же происходит, когда максимальное приближение Луны к Земле совпадает с новой или полной фазой. Если оба фактора возникают одновременно, это называется "суперголубая Луна" или "голубая суперлуна".



Такая ситуация происходит раз в два или три года, что делает голубую Луну явлением нечастым.



В 2023 году на небе ожидается целых четыре суперлуны. В августе - два из них. Первое уже было 1 августа, тогда наш спутник казался примерно на 7,1% больше и почти на 15,6% ярче, чем обычное полнолуние. Второе суперлуние произойдет в ночь с 30 на 31 августа. В этот день Луна будет на 0,1% больше и ярче своего предшественника. Говорят, именно эта "голубая Луна" будет "самой близкой, самой большой и яркой полной суперлуной 2023 года". К слову, в последний раз "голубая суперлуна" такого рода украшала наше небо пять лет назад в 2018 году.



Однако для тех, кто пропустил августовское шоу на небе, есть еще одна возможность наблюдать за голубой суперлуной. 28 сентября произойдет последнее из четырех суперлуний, когда Луна будет на расстоянии 361552 километров от Земли.



Это будет последняя возможность увидеть это редкое и красивое явление в текущем году. Так что не упустите шанс удивиться великолепной голубой суперлуне на ночном небе и получить незабываемые впечатления от этого небесного зрелища. Зарядитесь энергией и восхититесь красотой космических явлений, которые столь редко предоставляют нам свои удивительные представления.