



В Дубае создали iPhone с часами Rolex за 135 тысяч долларов

Дизайнеры из ОАЭ создали версию новейшего смартфона Apple iPhone 14 Pro Max за 135 тысяч долларов с часами Rolex на задней панели. Об этом пишет Daily Mail.



Корпус выполнен из титана с черным PVD-покрытием. Гаджет оснащен часами Rolex Cosmograph Daytona диаметром 40 мм из желтого золота с 8 бриллиантами. На нем есть три декоративных циферблата с переключателями приборной панели.



"Уникальный iPhone 14 Pro Tyrannophone украшен 3D-изображением головы динозавра, который вселяет страх в сердца ваших конкурентов взглядом своего желтого глаза, сделанного из чистого янтаря", - пояснили авторы.



Отмечается, что хищный оскал монстра - это не просто элемент декора, но и элемент эксклюзивности и уникальности, ведь в одном из клыков ящера находится вставка из фрагмента настоящего зуба тираннозавра возрастом 80 миллионов лет.

