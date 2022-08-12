



В Бразилии женщина наняла "ведунов", чтобы обворовать собственную мать

Полиция Бразилии разоблачила преступную схему с привлечением "ясновидящих".

По данным ВВС, ее организовала женщина, чтобы заполучить от матери ценные картины и драгоценности области на сумму, превышающую 142 млн долларов.

По версии следствия, два года назад к женщине обратилась первая мошенница. "Вещунья" предсказала вдове коллекционера смерть дочери из-за "порчи" на полотнах.

Уточняется, что позже дочь держала собственную мать под замком. Между тем, мошенники угрожали несчастной женщина физической расправой. Полиция арестовала организаторшу преступной схемы. Ведется расследование.