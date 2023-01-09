В Англии запретят одноразовую посуду
В Англии запретят такие пластиковые столовые приборы, как тарелки и подносы.
Об этом сообщает BBC.
Сроки вступления в силу такого решения не указываются, хотя ожидается, что это произойдет уже к концу текущего года. Аналогичные меры уже предприняты Шотландией и Уэльсом.
Министр окружающей среды Тереза Коффи пояснила, что такой шаг поможет защитить окружающую среду для будущих поколений.
Экоактивисты приветствовали запрет одноразовой посуды, однако призвали к более широкой стратегии сокращения использования пластика.