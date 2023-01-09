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В Англии запретят одноразовую посуду
09.01.2023 11:13 Алина Груднева

В Англии запретят одноразовую посуду

В Англии запретят такие пластиковые столовые приборы, как тарелки и подносы.

Об этом сообщает BBC.

Сроки вступления в силу такого решения не указываются, хотя ожидается, что это произойдет уже к концу текущего года. Аналогичные меры уже предприняты Шотландией и Уэльсом.

Министр окружающей среды Тереза ​​Коффи пояснила, что такой шаг поможет защитить окружающую среду для будущих поколений.

Экоактивисты приветствовали запрет одноразовой посуды, однако призвали к более широкой стратегии сокращения использования пластика.
 

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