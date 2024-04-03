



Умер старейший мужчина на планете

Старейший мужчина на планете Хуан Висенте Перес Мора скончался в возрасте 114 лет.



Он не дожил до следующего дня рождения месяц.



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По предварительным данным, Мора скончался из-за респираторных осложнений.



Он попал в Книгу рекордов Гиннесса 4 февраля 2022 года. Мора был признан старейшим мужчиной на планете. Тогда ему было 112 лет и 253 дней.



Рекордсмен рассказывал, что секрет его долголетия заключается в постоянной работе, полноценном отдыхе. Также он рано ложился спать и выпивал стакан бренди.