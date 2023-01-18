



Умер старейший человек в мире

Во Франции в возрасте 118 скончалась французская монахиня сестра Андре, признанная старейшим человеком в мире.



Она умерла в доме престарелых Sainte-Catherine Laboure в Тулоне.



По словам представителя заведения Дэвида Тавеллы, сестра Андре, настоящее имя которой Люсиль Рэндон, скончалась во сне.



"Это большая печаль, но она хотела воссоединиться с любимым братом. Для нее это освобождение", - сказал Тавелла в комментарии AFP.



Сестра Андре родилась на юге Франции 11 февраля 1904 года. Она была официально внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый старым человек в прошлом году после смерти 119-летнего Кане Танаки из Японии.



Прежде чем стать католической монахиней, сестра Андре присматривала за детьми во время Второй мировой войны. Позже в течение 28 лет она ухаживала за сиротами и пожилыми людьми в больнице. По данным Гиннесса, она была самой старой монахиней из когда-либо живших. В 2021 году она пережила коронавирус после того, как произошла вспышка заболеваемости в доме престарелых.





