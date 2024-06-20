



Умер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет

Дональд Сазерленд, известный актер, снявшийся в десятках фильмов - от "Грязной дюжины", "МЭШ" и "Клута" до "Звериного дома" и "Обыкновенных людей", "Гордости и предубеждения" и "Голодных игр", а также получивший "Эмми" за "Гражданина Икс", - умер в четверг в Майами после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.



Почетный лауреат премии "Оскар" 2017 года также является отцом лауреата "Эмми", актера сериалов "24" и "Выживший" Кифера Сазерленда и ветерана CAA Media Finance Роэга Сазерленда. CAA подтвердила новость изданию Deadline.





