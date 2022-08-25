



Умер актер Максим Пинскер

Российский актер Максим Пинскер, известный по роли в сериале "Интерны", скончался на 60-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам его бывшей жены Ирины, Пинскер скончался в московской больнице.

Причина смерти пока что неизвестна. Ее установят после вскрытия.

Пинскер родился в российской столице в 1964 году. Он окончил Школу-студию МХАТ, работал в Театре Маяковского.

Кроме "Интернов", он также снимался в сериалах "Час Волкова", "Колл-центр", "Возмездие", "Молодые и злые".

Также на его счету есть роли в таких фильмах, как "Дурак", "Тяжеловес", "Удача напрокат", "Родные" и прочее.



Фото: Наталья Логинова / PhotoXPress