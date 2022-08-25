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Умер актер Максим Пинскер | Фото: Наталья Логинова / PhotoXPress
25.08.2022 11:55 Алина Груднева

Умер актер Максим Пинскер

Российский актер Максим Пинскер, известный по роли в сериале "Интерны", скончался на 60-м году жизни.

 
Об этом сообщает ТАСС.
 
По словам его бывшей жены Ирины, Пинскер скончался в московской больнице. 
 
Причина смерти пока что неизвестна. Ее установят после вскрытия.
 
Пинскер родился в российской столице в 1964 году. Он окончил Школу-студию МХАТ, работал в Театре Маяковского. 
 
Кроме "Интернов", он также снимался в сериалах "Час Волкова", "Колл-центр", "Возмездие", "Молодые и злые".
 
Также на его счету есть роли в таких фильмах, как "Дурак", "Тяжеловес", "Удача напрокат", "Родные" и прочее.

Фото: Наталья Логинова / PhotoXPress

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