



Улыбался и махал рукой: больной раком король Чарльз вернулся в Лондон

Британский король Карл III вернулся в Лондон из своего загородного дома для дальнейшего лечения рака.



Согласно сообщениям британских таблоидов, он прибыл вместе с супругой Камиллой на вертолете из семейного поместья Сандрингем в Норфолке.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Пару заметили, когда они ехали в автомобиле по улице. Улыбающийся монарх махал британцам рукой.



На прошлой неделе во дворце предупредили, что король приостановит все публичные выступления, но продолжит заниматься государственными вопросами, пока проходит лечение.