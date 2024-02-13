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Улыбался и махал рукой: больной раком король Чарльз вернулся в Лондон
13.02.2024 19:01 Алина Груднева

Улыбался и махал рукой: больной раком король Чарльз вернулся в Лондон

Британский король Карл III вернулся в Лондон из своего загородного дома для дальнейшего лечения рака.

Согласно сообщениям британских таблоидов, он прибыл вместе с супругой Камиллой на вертолете из семейного поместья Сандрингем в Норфолке.

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Пару заметили, когда они ехали в автомобиле по улице. Улыбающийся монарх махал британцам рукой.

На прошлой неделе во дворце предупредили, что король приостановит все публичные выступления, но продолжит заниматься государственными вопросами, пока проходит лечение.

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