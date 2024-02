Улыбался и махал рукой: больной раком король Чарльз вернулся в Лондон

Британский король Карл III вернулся в Лондон из своего загородного дома для дальнейшего лечения рака.



Согласно сообщениям британских таблоидов, он прибыл вместе с супругой Камиллой на вертолете из семейного поместья Сандрингем в Норфолке.



Пару заметили, когда они ехали в автомобиле по улице. Улыбающийся монарх махал британцам рукой.



На прошлой неделе во дворце предупредили, что король приостановит все публичные выступления, но продолжит заниматься государственными вопросами, пока проходит лечение.

King Charles has returned to London to continue his cancer treatments and to undertake some matters of state. I imagine the latest stunt from his son and daughter-in-law is not helping with his health or levels of stress. pic.twitter.com/nmPVUoDjuw