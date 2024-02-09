



Удивительный феномен: белая радуга в Галилее



Неуловимое, особенное и редкое явление: туманная радуга белого цвета была зафиксирована сегодня утром на севере Израиля Надавом Исраэлем, орнитологом из управления охраны природы и жителем Галилеи.



קשת לבנה המכונה גם קשת ערפל בעמק החולה

צילום: נדב ישראלי החברה להגנת הטבע @SPNI pic.twitter.com/AwzzPSXndD — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) February 8, 2024

Как следует из названия, это явление очень похоже на известную нам разноцветную радугу, но образуется оно в тумане, а не во время дождя. Из-за очень маленького размера капель воды в тумане - менее 0,05 миллиметра - цвета в такой радуге очень слабые, и вы можете увидеть в основном белый цвет, с небольшим количеством красного снаружи и немного синего внутри.В обычной дуге капли воды "разбивают" свет на цвета, и каждый цвет возвращается к нам под немного другим углом. В тумане капли воды достаточно малы и расположены близко друг к другу, поэтому цвета снова "смешиваются" и возвращаются к нам белым светом. То же самое происходит и в облаках, поэтому они тоже белые.