



Удивительная природа: обнаружена редкая рыба "с руками"

Аквалангистам у побережья Тасмании удалось обнаружить редкую розовую рыбу "с руками".



По данным Livescience, это удивительное создание, которое называется Brachiopsilus dianthus, заметили возле обломков затонувшего 140 лет назад нидерландского корабля SS Tasman, которые были покрыты кораллами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Растянутые грудные плавники у рыбы похожи на руки. Эту рыбку впервые заметили в 1947, после чего ее видели лишь несколько раз.



Brachiopsilus dianthus находится под угрозой исчезновения.