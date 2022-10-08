



Участникам популярной группы BTS грозит призыв на военную службу

Власти Южной Кореи, похоже, хотят призвать участников популярной K-Pop группы BTS для прохождения воинской службы, поскольку общественность по-прежнему резко расходится во мнениях относительно того, следует ли делать исключение для звезд.



Об этом сообщает Associated Press.



Ли Ки Сик, комиссар Военной кадровой администрации, заявил в пятницу законодателям, что "желательно", чтобы участники BTS выполняли свои военные обязанности, чтобы обеспечить справедливость прохождения военной службы. Ранее на этой неделе министр обороны Ли Чон Соп сделал почти идентичные комментарии о BTS.



Согласно южнокорейскому законодательству, все трудоспособные мужчины должны пройти военную службу от 18 до 21 месяца. Но закон предусматривает специальные исключения для спортсменов, музыкантов, артистов балета, завоевавших высшие призы на определенных соревнованиях, повышающих национальный престиж.

