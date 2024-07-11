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Участнице Евровидения от Израиля пришлось маскироваться, чтобы никто не навредил
11.07.2024 12:10 Алина Груднева

Участнице Евровидения от Израиля пришлось маскироваться, чтобы никто не навредил

Участнице песенного конкурса "Евровидение-2024" от Израиля Эден Голан пришлось маскироваться, чтобы ей не причинили вреда.

Соответствующим снимком певица поделилась на своей странице в Instagram.

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"Прошло два месяца после финала Евровидения. Я много думала, какой фотографией здесь поделюсь, и выбрала момент, который сначала показался мне смешным, но от этого не менее страшным и опасным", - написала Голан. 

По словам знаменитости, израильскую делегацию окружали лучшие охранники, чтобы защитить от возможных нападений. Тем не менее, ей пришлось маскироваться, чтобы ей не причинили вреда.
 

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