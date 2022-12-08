



У Киркорова хотят отобрать особняк в Майами

Из-за внимания американской общественности певец Филипп Киркоров может лишиться своего особняка в престижном районе Майами, который он приобрел за пять миллионов долларов.



Активисты в США создали петицию с требованием запретить въезд в страну Киркорову. Авторы инициативы считают, что российский исполнитель, который поддерживает проведение специальной военной операции, не имеет права приезжать в свой особняк во Флориде.



Отметим, что дом, о котором идет речь, певец приобрел в 2011 году. На сайтах риэлторских агентств можно найти фотографии интерьера майамского дворца Киркорова: в доме два этажа, лифт, семь спален, бассейн с подогревом, домашний кинотеатр. На территории имения, которое занимает более 1000 кв. метров, есть еще и гостевой домик.



Поп-король часто наведывается в свои владения на отдых с детьми. На видео, которые он выкладывал в соцсеть, можно заметить шикарное внутренне убранство виллы: мраморные полы, лестница, семейные портреты на стенах. Совладелицей элитной недвижимости является тетя исполнителя, оперная певица Мари Киркорова.



Если американскую визу певца аннулируют, то он может лишиться возможности пользоваться своим особняком несмотря на то, что частная собственность в Америке неприкосновенна. Пока петиция активистов набрала только несколько сотен голосов.

