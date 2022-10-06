



У берегов Коста-Рики заметили редкого кита-альбиноса

У берегов Коста-Рики заметили редкого кита-альбиноса. Фотографии редкого существа опубликовал в Instagram фотограф Фелипе Чавес.



"Сегодня мы нашли одного из самых редких горбатых китов, которых мы когда-либо видели в своей жизни. Мы летели вдоль береговой линии в Носару и заметили этого белого горбатого кита, плавающего с его мамой. Я думаю, что это может стать огромным открытием, и я надеюсь, что мы сможем узнать больше об этом удивительном ките", – рассказал Чавес в Instagram.

