



Туристы клянутся, что увидели Лохнесское чудовище

Иностранные туристы, посетившие недавно Шотландию, клянутся, что увидели Лохнесское чудовище.



Во время прогулки по знаменитому озеру ошеломленные муж и жена Этьен и Элейн Кэмел сфотографировали "огромную темную фигуру".



Несмотря на многочисленные сообщения и даже доказательства того, что Нэсси на самом деле не существует, фармацевт Этьен по-прежнему уверен, что видел именно это существо.



"Это было довольно странно. Я человек науки, поэтому я никогда не верил, что Лохнесское чудовище — это доисторическое животное. Но когда я делал снимок, я увидел эту длинную тень. Я позвал свою жену, и мы увидели движение тени. Может быть, это было облако, но его не было, или лодка, но поблизости ничего такого не было", - рассказал он The Telegraph.