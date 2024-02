Трудно вылезти из кровати? - Вы в новом тренде который говорит - и не нужно



Хотя это не новая практика, тренд Hurkle-Durkle в TikTok - это вызов привычной культуре суеты.



Практика происходит от старого шотландского выражения, которое означает "лежать в постели или валяться, когда нужно быть на ногах". Так неужели каждый момент, когда мы валяемся в постели, связан с тем, что мы посвящаем свое время тренду hurkle durkle? Не совсем.



Помимо обычного вышеупомянутого определения, этот тренд TikTok вдохновлен другой концепцией, ставшей вирусной, - rotting in the bed. Rotting in the bed рассматривается как вызов нашей ортодоксально спланированной жизни, в центре которой стоит стремление к продуктивности.



Поэтому, отказавшись от жестких норм современной культуры, hurkle-durkling стал набирать обороты как причудливый, но полезный тренд. О популярности этого термина стало известно, когда американская актриса Кира Косарин ввела его в качестве слова дня на TikTok с подписью "hurkle-durkle, u deserve it".



Мариша Матис, лицензированный клинический социальный работник из Thriveworks в северной Каролине, советует перенять эту тенденцию. "Иногда приоритет отдыха и более медленное начало дня - лучший способ оптимизировать свое время и психическое здоровье", - говорит Матис.



Она признала, что это здоровый способ заботы о себе, поскольку он позволяет просто существовать, "получить столь необходимый отдых, двигаться в более мягком темпе и перезагрузиться, чтобы правильно встретить утро".



Если все делать сбалансированно и время от времени с намерением, это может стать тем самым средством, в котором вы все это время нуждались. "Я не придерживаюсь мнения, что нужно наказывать себя за лишние 5-10 минут утром, потому что это добавит еще больше стресса в день", - заявила доктор Джессика Голд, доцент кафедры психиатрии в Научном центре здоровья Университета Теннесси в Мемфисе.



Она также советует "установить некоторые границы, например, временные рамки, не прерываться и получать удовольствие". Однако эксперты не забывают напоминать и о необходимости соблюдать баланс: "Убедитесь, что вы не используете hurkle-durkle, чтобы избежать задач, разговоров или процессов, которые требуют вашего внимания", - добавляет Матис.