



Трогательный момент: солист Disturbed остановил концерт из-за плачущей девочки

Солист хэви-метал группы Disturbed Дэвид Дрейман остановил концерт во Флориде из-за плачущей в толпе зрителей маленькой девочки.



Он спрыгнул со сцены и подбежал с ребенку, чтобы его успокоить.



Девочка по имени София оказалась ярой поклонницей музыкального коллектива. По словам очевидцев, она во время концерта подпевала почти подо все песни. Когда Дрейман заметил это и пригласил ее на сцену, маленькая фанатка испугалась и начала реветь. Дэвид сразу же остановил выступление и попытался ее успокоить.



"Все в порядке. Я не хотел тебя напугать. Ты в порядке? Обещаешь? Мне очень нравится, что концерты Disturbed стали семейным делом. Эта маленькая девочка пела от всего сердца на протяжении всего шоу. Она знает очень много песен", - сказал он, сначала обратившись к девочке, а потом и к переполненному залу.



Успокоив маленькую фанатку, он сказал ей, чтобы "иногда тьма может показать ей свет". После этого выступление было возобновлено.