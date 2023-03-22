



Три условия: Принц Гарри и Меган Маркл все же посетят коронацию Чарльза III

Несмотря на недоразумения в королевской семье, принца Гарри и Меган Марк пригласили на коронацию Чарльза III. Однако герцог и герцогиня Сассекские еще не дали своего окончательного согласия, выдвинув ряд требований, при соблюдении которых посетят коронацию. Возможно, герцог и герцогиня Сассекские не будут присутствовать на коронации, если дворец не удовлетворит их требования.



Первое требование – чтобы детей включили в список гостей.

По некоторым данным, детей Гарри и Меган нет в списке приглашенных. Поэтому они попросили включить своих детей – 4-летнего принца Арчи и 2-летнюю принцессу Лилибет в список гостей. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма будут играть главные роли в процессе коронации Чарльза III.



Второе условие – пара хочет отпраздновать день рождения Арчи.

Так совпало, что день рождения принца Арчи выпадает на день коронации, 6 мая. Гарри и Меган хотели бы отметить это во время обеда или приема с напитками.



Третье условие – принц Гарри и Меган Маркл тоже хотят быть на балконе.

Принц Гарри и Меган Маркл отметили, что хотят находиться на балконе Букингемского дворца рядом с другими членами королевской семьи.

Однако, эксперт Андже Моллард считает, что "нет никаких шансов", что Гарри и Меган позволят присутствовать на балконе. Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

“Дворец пытается как можно быстрее завершить переговоры, но это непросто – то, что они требуют, может привести к хаосу”, -- говорит Моллард.

Недавно дети принца Гарри и Меган Маркл получили титулы принца и принцессы. Их внесли к линии наследования престола. Теперь их наследники занимают шестое и седьмое места соответственно.