Только правдивые dotbig отзывы - условия сотрудничества, финансовые инструменты
Полный DotBig обзор с отзывами трейдеров
DotBig Ltd основана в 2003 году и базируется в Сент-Винсенте и Гренадинах. Особенность ДотБиг в том, что брокер гарантирует клиентам безопасную торговлю, внедряя технологии KYC. Однако у пользователей постоянно возникают вопросы о том, выгодно ли торговать с этим брокером и безопасно ли это? Ответы на самые острые вопросы можно найти в этом обзоре DotBig Ltd.
Стоит отметить, что для доступа к функциям сайта необходимо зарегистрироваться на dotbig.com. Вы можете авторизоваться через открытую контактную форму, указав свои текущие контакты и ФИО. После этого менеджеры DotBig свяжутся с зарегистрированным пользователем, чтобы предоставить дальнейшие инструкции по проверке и данные для входа в личный кабинет DotBig.
Брокер DotBig Forex проверяет подлинность документов, удостоверяющих личность, и фактический адрес трейдеров для предотвращения мошенничества. После регистрации имя пользователя нельзя изменить, а трейдеры могут указать только свое настоящее имя. Более подробно о деятельности брокера можно узнать из отзывов dotbig.
Контакты:
Официальный сайт: dotbig.com
E-mail: [email protected]
Соцсети:
https://vk.com/dotbig_com
https://www.facebook.com/Dotbig
https://twitter.com/dotbigcom
https://www.instagram.com/dotbigcom/
Преимущества и недостатки брокера брокера DotBig
Вот некоторые из наиболее важных преимуществ и недостатков компании DotBig:
Инвестиционные программы форекс брокера
В dotbig отзывы упоминается о том, что компания предлагает не только классический трейдинг, но и предоставляет возможности пассивного трейдинга. На платформе для автоматической торговли инвесторы могут копировать прибыльные сделки других игроков рынка. Также пользователи могут воспользоваться услугами советников и торговых роботов, которые предоставляют сигналы для заключения сделок.
Отзывы о форекс брокере dotbig.com
Изучив отзывы о Dotbig, в большинстве из них пользователи упоминают о положительном опыте сотрудничества с брокером. Особенно выделяют:
- стабильный вывод средств;
- бесперебойную работу торговых площадок;
- разнообразие доступных активов.
Негативные комментарии по большей части связаны с высокой комиссией, отсутствием бинарных опционов и временной потерей связи с сервером из-за нестабильного интернет-соединения.
В отзывах Dotbig также обращают внимание на то, что брокер защищает инвестиции трейдеров от мошенничества с помощью сложной системы управления и многоуровневой проверки.
«Нужно каждый раз подтверждать верификацию при выводе крупных сумм. Оно вроде оправдано - риска меньше.»
Об этой особенности также упоминается в видеоотзывах о брокере.
Но вот что касается регистрации, то иногда она может затруднена из-за качества копий документов. Представители DotBig рекомендуют перед отправкой проверять фотографии или сканы на наличие складок, пересветов и других дефектов.
«Верификация мудреная… Нужно доки отправлять, заполнять анкету. Осталось еще отпечатки пальцев брать»
В целом, о DotBig Ltd можно сказать, что это прогрессивная компания, которая предоставляет клиентам современное ПО для торговли. Кроме того, в ДотБиг обзорах неоднократно упоминается про возможность включить в инвестиционный портфель разные виды финансовых инструментов позволяет диверсифицировать риски и обезопасить свои инвестиции.
Финансовые инструменты и торговые платформы брокера
Клиенты могут пользоваться возможностями торговли активами фондового, криптовалютного, товарно-сырьевого, валютного рынков. Для диверсификации инвестиционных портфелей, Dotbig форекс брокер рекомендуют использовать разные финансовые инструменты:
- CFD;
- ETF;
- Forex;
- акции;
- криптовалюты;
- биржевые товары;
- индексы.
Для торговли можно использовать торговые платформы MetaTrader 4/5 с полным набором функций для комфортного трейдинга, а также собственную разработку компании – торговый терминал DotBig Web. Реальные отзывы DotBig показали, что брокер предлагает удобные инструменты для торговли.
Типы счетов форекс брокера DotBig LTD
Для начала торговки необходимо выбрать тип счета и внести средства. Минимальный взнос на счет стартует от $100. Исключением является демо-счет, поскольку для заключения сделок используются виртуальные деньги. Демо-счет подходит для новичков, которые не готовы торговать с применение реальных средств. Что же касается реальных счетов, то пользователям доступны следующего типа:
Базовый ($100). Подходит для начинающих трейдеров, сочетая в себе небольшой депозит и возможность обучения торговле на Форекс.
Стандартный ($2 500). Пользователи с таким счетом могут единоразово вывести средства без комиссии и им доступны ежемесячные PRO-вебинары.
Серебряный ($5 000). Этот тариф позволяет работать с персональным аналитиком, а количество доступных PRO-вебинаров в месяц увеличивается до двух.
Золотой ($10 000). Этот тип счета подходит для активных трейдеров с возможностью начисления кэшбэка. Персональный менеджер составит личное портфолио и подберет индивидуальную стратегию.
Платиновый ($25 000). Этот тариф объединяет в себе преимущества перечисленных выше счетов и дополнительно гарантирует возврат свопов до 10%. Владельцы платинового счета могут бесплатно выводить прибыль 3 раза в месяц.
Также пользователи могут принять VIP-условия, но они предназначены для инвесторов, которые заключают сделки на крупные суммы.
Гарантия безопасности с DotBig
Брокер защищает личные данные всех клиентов. Вся информация шифруется с использованием стандартов SSL, используя 128-битный цифровой сертификат.
Пополнение счета и вывод средств dotbig.com
Для пополнения счета и вывода средств можно использовать следующие методы:
- кредитные/дебетовые карты (Visa, MasterCard, Maestro);
- банковский перевод;
- платежные системы (Transferwise, PayPal, Qiwi, Webmoney, YooMoney);
- криптовалюты.
Вывод
Прежде чем начать сотрудничество с брокером, рекомендуем вам изучить отзывы о ДотБиг, которые помогут понять: стоит работать с ним или нет. В целом, о компании упоминают в положительном ключе. Брокер предлагает выгодные условия сотрудничества и ему можно доверять.