



TikTok-тренд: 50 человек в США попали в больницу из-за челленджа BORG

Австралийские врачи выразили опасения по поводу нового челленджа в TikTok, где люди пытаются выпить 3,7 литра алкоголя, пишет Daily Mail.



Недавно TikTok-челлендж под названием BORG начал распространяться по всей территории США. Через него 50 студентов Массачусетского университета попали в больницу.



Суть участия в "BORG" состоит в том, чтобы участники выпили большую пластиковую тару с содержанием крепких напитков, воды и подсластителей.

"Микс" также может включать электролитные пилюли, которые должны помочь участникам "избежать похмелья".



Подобная 3,7-литровая смесь, даже наполовину наполненная спиртом, может быть равна примерно двум бутылкам водки, рома или текилы.



В настоящее время под хештегом насчитывается более 70 миллионов просмотров. Один из австралийских врачей предупредил, что челлендж потенциально может опустошить Австралию, если приживется в стране.



Доктор Джереми Хейллар, клинический директор службы борьбы с алкоголем и наркотиками в Brisbane Metro North Health, сказал, что 3,7 литра алкоголя - это "огромная" и "чрезвычайно опасная" доза, которая может привести к коллапсу, передозировке и смерти.



"Особенно для человека, не привыкшего к алкоголю, это количество чрезвычайно опасно, особенно за один раз", - сказал доктор Хейллар.



Он заявил, что подобный челлендж выглядит очень рискованным занятием.



"Вызывает обеспокоенность, что люди смотрят подобные челленжи в TikTok. Я не пытаюсь испортить веселье, но люди должны осознавать основные риски", - добавил он.



