



Тель-авивские рестораны смогут получать звезды Мишлен

Министр туризма Израиля Хаим Кац объявил, что приступает к реализации плана по внедрению престижного кулинарного гида Мишлен в стране.



Сумма сделки предположительно составит около 1,5 миллионов евро. Одну половину расходов возьмет на себя Министерство Туризма, а другую – муниципалитет Тель-Авива, первый город Израиля, где предполагается работа престижного гида.



Израильские рестораторы уже получали мишленовские звезды, но только за рестораны, работающие в Европе – Мошик Рот в Амстердаме, Асаф Гранит в Париже и Галь Бен Моше в Берлине.

