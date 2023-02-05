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Тель-авивские рестораны смогут получать звезды Мишлен
05.02.2023 21:15 Наталья Богинская

Тель-авивские рестораны смогут получать звезды Мишлен

Министр туризма Израиля Хаим Кац объявил, что приступает к реализации плана по внедрению престижного кулинарного гида Мишлен в стране. 

Сумма сделки предположительно составит около 1,5 миллионов евро. Одну половину расходов возьмет на себя Министерство Туризма, а другую – муниципалитет Тель-Авива, первый город Израиля, где предполагается работа престижного гида. 

Израильские рестораторы уже получали мишленовские звезды, но только за рестораны, работающие в Европе – Мошик Рот в Амстердаме, Асаф Гранит в Париже и Галь Бен Моше в Берлине.
 

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