



Тейлор Свифт презентовала новый альбом

Популярная американская певица Тейлор Свифт презентовала свой новый, 11-й альбом.



Он получил название The Tortured Poets Department, или TTPD: The Anthology (Отдел измученных поэтов".



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Первая композиция в альбоме называется Fortnight, которую Тейлор исполнила вместе с рэпером Post Malone. Также знаменитость представила тизер клипа на песню.



"Антология новых произведений, отражающих события, мнения и чувства мимолетного и фаталистического момента времени, одновременно сенсационного и печального. Этот период жизни автора уже закончился, глава закрыта и заколочена. Не за что мстить, нечего сводить счеты, когда раны зажили", - пояснила Тейлор.



По ее словам, после дальнейшего размышления выяснилось, что многие из них были совершены самим собой.



"Этот писатель твердо уверен, что наши слезы становятся святыми в виде чернил на странице. Как только мы расскажем нашу самую печальную историю, мы сможем освободиться от нее. И тогда все, что останется, — это измученная поэзия. Отдел измученных поэтов больше не работает", - добавила она.