Новости » Life Style
Тейлор Свифт официально попала в список миллиардеров
03.04.2024 14:52 Алина Груднева

Тейлор Свифт официально попала в список миллиардеров

Популярная певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров по версии Forbes.

Концертный тур знаменитости Eras Tour принес ей доход, который привысил 1 миллиард долларов.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По версии Forbes, состояние певицы оценивается в 1,1 миллиард долларов. Журналисты отметили, что Тейлор стала единственным музыкантом в мире, который сумел заработать столько денег на своих песнях и выступлениях.

В списке миллиардеров также указаны: Бернар Арно, Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Стив Баллмер, Мукеш Амбани и Ларри Пейдж.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы