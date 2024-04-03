Тейлор Свифт официально попала в список миллиардеров
Популярная певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров по версии Forbes.
Концертный тур знаменитости Eras Tour принес ей доход, который привысил 1 миллиард долларов.
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По версии Forbes, состояние певицы оценивается в 1,1 миллиард долларов. Журналисты отметили, что Тейлор стала единственным музыкантом в мире, который сумел заработать столько денег на своих песнях и выступлениях.
В списке миллиардеров также указаны: Бернар Арно, Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Стив Баллмер, Мукеш Амбани и Ларри Пейдж.