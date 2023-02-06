



Тедди Саги купил дом на самой дорогой улице в Израиле за 100 миллионов шекелей

Израильский миллиардер Тедди Саги недавно завершил сделку по покупке дома на улице Галей Тачелет, 56 в Герцлии Питуах за 100,8 млн шекелей. Дом площадью 870 квадратных метров с семью комнатами расположен на участке площадью 1000 квадратных метров с бассейном. В земельном кадастре говорится, что для покупки дома в банке "Леуми" была взята ипотека в размере 50 миллионов шекелей.



На этой же улице Саги владеет домом под номером 46, который он купил в 2010 году у технологического предпринимателя Заки Ракиба за 145 миллионов шекелей. А в 2021 году Саги купил дом под номером 13 площадью 650 квадратных метров на восточной стороне улицы за 43,5 миллиона шекелей у Мишеля Тамана.



На улице Галей Тхелет находятся самые дорогие дома в Герцлии и во всей стране. Улица проходит вдоль скал с видом на море, что делает четные дома (35 из 60) на прибрежно-западной стороне улицы очень дорогими. Дома на западной стороне улицы, размещены на участках площадью 1000 квадратных метров с открытым видом на Средиземное море, стоят в два раза дороже, чем дома на восточной стороне.



На этой улице также находится самый дорогой дом в Израиле под номером 40, который покойный Шелдон Адельсон купил в 2020 году за 230,35 миллиона шекелей у правительства США. Уникальный дом площадью 1000 квадратных метров на участке площадью 5000 квадратных метров ранее служил резиденцией посла США в Израиле.