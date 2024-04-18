Новости » Life Style
Тарантино передумал снимать свой последний фильм
18.04.2024 10:05 Алина Груднева

Тарантино передумал снимать свой последний фильм

Легендарный режиссер Квентин Тарантино передумал снимать свой последний фильм "Кинокритик".

Об этом сообщили издания Deadline, The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Начало съемок фильма планировалось на август 2024 года. По словам источников, Тарантино "просто передумал".

Сам режиссер эту информацию не комментирует. Уточняется, что Тарантино намерен заняться чем-то другим. "Кинокритик" должен был стать последним в его карьере, 10 фильмом с Брэдом Питтом в главной роли.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы