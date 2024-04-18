



Тарантино передумал снимать свой последний фильм

Легендарный режиссер Квентин Тарантино передумал снимать свой последний фильм "Кинокритик".



Об этом сообщили издания Deadline, The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.



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Начало съемок фильма планировалось на август 2024 года. По словам источников, Тарантино "просто передумал".



Сам режиссер эту информацию не комментирует. Уточняется, что Тарантино намерен заняться чем-то другим. "Кинокритик" должен был стать последним в его карьере, 10 фильмом с Брэдом Питтом в главной роли.