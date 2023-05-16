



Тайвань: однополым парам разрешили усыновлять детей

Во вторник законодательный орган Тайваня принял закон, который впервые в истории восточноазиатской страны позволит однополым парам усыновлять детей.



В 2019 году Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки, и продолжает оставаться самой прогрессивной страной на Дальнем Востоке в том, что касается прав ЛГБТ-сообщества.



Новое законодательство положило конец ироничной ситуации, когда однополые пары должны были регистрироваться для усыновления детей как одинокие люди, что разрешено законом. Но в таком случае потенциальные "одинокие" усыновители получают низкий рейтинг, поскольку приоритет отдается супружеским парам.



"Я так счастлив, что нам это удалось, и сегодня мы предоставили общественности возможность усыновления для однополых пар", — сказал Фань Юнь, депутат от правящей Демократической прогрессивной партии. — "Юридически мы вернули однополым парам возможность иметь детей. Родительская любовь одинакова для всех и только через равное усыновление для всех мы можем защитить право на родительство согласно закону".



Организация "Тайваньский альянс за равенство в браке", которая почти два десятилетия работает в защиту прав гей-сообщества в стране, опубликовала заявление, в котором говорилось: "Сегодняшний успех показывает, что на Тайване существует консенсус в отношении защиты прав человека, прав членов ЛГБТ-сообщества и поддержки гендерного равенства".



Гей-сообщество годами страдает от дискриминации в судах, несмотря на то, что однополые браки разрешены в стране уже четыре года. В январе произошел исторический прецедент, когда суд разрешил гордой паре из города Гаосюн усыновить ребенка, хотя заявленной причиной усыновления было благополучие ребенка. Однако суды продолжали, несмотря на прецедент, отклонять большинство заявлений гей-пар об усыновлении.



В последние месяцы гей-сообщество оказывало давление на связанных с ним законодателей, чтобы они инициировали и продвигали закон, который решил бы проблему усыновления, и большинство Прогрессивно-демократической партии в парламенте позволило инициативе добиться успеха в относительно короткие сроки.

