



Таиланд переклассифицирует COVID и снимет ограничения

С первого октября в Таиланде наконец-то будет отменено чрезвычайное положение из-за пандемии и распущен местный Оперштаб, то есть Центр управления ситуацией по Covid-19 (CCSA).



Как заявляют местные СМИ, впервые с начала пандемии все, что потребуется туристам, чтобы въехать в Таиланд с 1 октября, это их паспорт и, возможно, виза.

"Решение о прекращении чрезвычайного положения находилось на стадии разработки в течение некоторого времени и было окончательно подтверждено сегодня CCSA на встрече, организованной исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Правитом Вонгсуваном. Сегодня целевая группа Covid единогласно согласилась прекратить чрезвычайное положение в Таиланде из-за неукоснительного улучшения ситуации. CCSA выполнил свою задачу и не будет собираться снова", – отчитываются в местных СМИ.



CCSA, напоминают они, был сформирован из чрезвычайных распоряжений тогдашнего премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. Указ дал правительству "неконтролируемые полномочия" принимать какие-либо меры для "защиты общественных интересов" и борьбы с коронавирусом, после чего Таиланд с трудом пережил время локдаунов.



Также СМИ сообщают, что с октября коронавирус будет реклассифицирован как "инфекционное заболевание под наблюдением", а не как "опасное инфекционное заболевание". В результате Таиланд надеется на более активный приток туристов.