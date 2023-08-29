



Сюрреализм в Мицпе-Рамоне: оса стащила окурок и попала в объектив

Израильтянин сфотографировал в Мицпе-Рамоне осу, которая летела, схватив лапками окурок.



Это случилось, когда владелец туристической компании Ramon Desert Tourism Одед Шиклер вез группу путешественников на экскурсию.



"Мы были с группой и внезапно увидели осу с окурком. Я схватил телефон Galaxy и сделал снимок", — рассказал Шиклер интернет-изданию Walla.



Позже друг ему рассказал, что это необычная фотография "взорвала" Интернет. "Некоторое время назад я видел, как муравей засовывает окурок в муравейник. Непонятно, запах или в материале есть что-то еще, что заставляет насекомых собирать окурки", - добавил он.