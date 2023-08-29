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Сюрреализм в Мицпе-Рамоне: оса стащила окурок и попала в объектив
29.08.2023 21:48 Алина Груднева

Сюрреализм в Мицпе-Рамоне: оса стащила окурок и попала в объектив

Израильтянин сфотографировал в Мицпе-Рамоне осу, которая летела, схватив лапками окурок.

Это случилось, когда владелец туристической компании Ramon Desert Tourism Одед Шиклер вез группу путешественников на экскурсию.

"Мы были с группой и внезапно увидели осу с окурком. Я схватил телефон Galaxy и сделал снимок", — рассказал Шиклер интернет-изданию Walla.

Позже друг ему рассказал, что это необычная фотография "взорвала" Интернет. "Некоторое время назад я видел, как муравей засовывает окурок в муравейник. Непонятно, запах или в материале есть что-то еще, что заставляет насекомых собирать окурки", - добавил он.

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