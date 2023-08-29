Сюрреализм в Мицпе-Рамоне: оса стащила окурок и попала в объектив
Израильтянин сфотографировал в Мицпе-Рамоне осу, которая летела, схватив лапками окурок.
Это случилось, когда владелец туристической компании Ramon Desert Tourism Одед Шиклер вез группу путешественников на экскурсию.
"Мы были с группой и внезапно увидели осу с окурком. Я схватил телефон Galaxy и сделал снимок", — рассказал Шиклер интернет-изданию Walla.
Позже друг ему рассказал, что это необычная фотография "взорвала" Интернет. "Некоторое время назад я видел, как муравей засовывает окурок в муравейник. Непонятно, запах или в материале есть что-то еще, что заставляет насекомых собирать окурки", - добавил он.
יש למישהו טבק לגלגול? צרעה עפה עם בדל סיגריה במכתש רמוןhttps://t.co/781cK0IRAy— וואלה! (@WallaNews) August 29, 2023
(צילום: עודד שיקלר) pic.twitter.com/GFaS0giuus