



Сумка Air Swipe весит всего 37 грамм, этот материал применяют в космонавтике

Французский модный бренд Coperni недавно заявил новую версию своей культовой сумки Swipe. Сумка сделана из самого легкого твердого материала на Земле — аэрогеля. Аксессуар под названием Air Swipe весит всего 37 грамм.



Каждый год Coperni создает свою популярную сумку Swipe новым уникальным способом.



Так, в прошлом году бренд создал лимитированную сумочку “метеорит”, вырезанную вручную из метеорита, упавшего на Землю тысячи лет назад.



А в этом году Coperni в партнерстве с греческим исследователем и художником Иоаннисом Михалудисом создал самую легкую сумочку в мире из революционного материала под названием аэрогель. Сама сумка размером 27 х 16 х 6 см, которая весит всего 37 гр.



Аэрогель кремнезема — самый легкий твердый материал в мире, поскольку он состоит на 99% из воздуха и на 1% из стекла. Он производится в форме из нержавеющей стали посредством специального процесса сушки, в котором используются определенные температуры и давление для превращения жидкостей в стекло.



Внешне вещичка хрупко выглядит, но на деле все не так. Материал может выдерживать давление в 4000 раз превышающее его вес, и нагреваться до 1200 градусов по Цельсию.



“Материал находится между тем, что существует, и тем, чего не существует. Он тоже находится в этом промежуточном состоянии, как ангельское состояние”, — сказал Иоаннис Михалудис.







