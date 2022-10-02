



Строительство нового центрального вокзала в Тель-Авиве отложат минимум на год

Перенос центрального вокзала в Тель-Авиве в новое здание, вероятно, будет отложен как минимум до 2025 года после того, как окружной суд Тель-Авива отменил разрешение на строительство альтернативного терминала общественного транспорта в комплексе "Панорама".



Министерство транспорта и муниципалитет Тель-Авива использовали "кратчайший путь" для утверждения терминала, объявив территорию предполагаемой застройки неприемлемой общественной парковкой. Теперь им придется прибегнуть к лицензированию процедур, которые они пытались обойти.



После решения суда обещание министра транспорта Мейрав Михаэли и мэра Тель-Авива Рона Хульдая перенести центральный вокзал к 2026 году, вероятно, не сбудется.