



Стрельба, взрывы, захват заложников: MDA приняла участие в международных учениях

Служба Magen David Adom присоединилась к международным учениям, которые прошли вчера в Мадриде.



В рамках учений были отработаны три сценария, которые включали инциденты разного масштаба, сообщает "Аруц Шева".



В учениях приняли участие 1200 сотрудников службы экстренной помощи, в том числе сотрудники MDA, а также бригады скорой помощи из других стран, таких как Великобритания, Нидерланды, Мавритания и Норвегия



Во время учений, которые длились 70 минут, аварийные бригады были вызваны для рассмотрения сценариев, включая стрельбу, взрывы и захват заложников в трех разных местах: в отеле, автобусе и супермаркете. Около 100 пациентов были эвакуированы в больницы в сопровождении полиции. В учениях приняли участие 600 медицинских работников, а также 60 машин скорой помощи, пожарных машин, полицейских машин, 3 вертолета, самолет, собаки-спасатели.