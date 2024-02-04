



Страшная судьба подписчиц ТикТок, решившихся на желудочное шунтирование в Турции





Две молодые британки умерли после операции желудочного шунтирования в Турции.



Шунтирование желудка ─ бариатрическая хирургическая процедура с целью уменьшения веса. При этом желудок делят на малую (желудочный мешок, 15-25мл) и большую части. Желудочный мешок может принимать очень небольшое количество пищи, таким образом, происходит быстрое насыщение





Две молодые британки умерли после операции желудочного шунтирования в Турции, одна из них - на прошлой неделе. Опасное явление, распространенное также среди израильтян, пересекает границы. За последние 3 года на 94% увеличилось количество случаев госпитализации граждан Великобритании после хирургической операции, проведенной в Турции.



Девушка, скончавшаяся после операции по снижению веса в Турции, перед смертью написала страшный пост в TikTok.



20-летняя Морган Рибейро решила сделать операцию после того, как в течение нескольких лет терпела жестокие насмешки от хулиганов.



Вместе со своим парнем Морган отправилась в Турцию, чтобы 5 января сделать операцию по шунтированию желудка за 2 500 фунтов стерлингов. Она решила сделать операцию за границей, потому что не хотела годами стоять в "листе ожидания NHS".



Она рассказала своим подписчикам в социальных сетях о своей затее и сказала: "Мой последний пост перед операцией по снижению веса - увидимся после". Через три дня после операции ей сообщили, что она может отправляться домой. Но во время обратного рейса в Гатвик ей стало плохо.



Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Сербии, так как у Морган случился септический шок. Впоследствии стало известно, что у нее развилась инфекция после того, как во время операции ей разрезали тонкий кишечник. 20-летней девушке удалили более 10 см тонкого кишечника, но 9 января у нее случился сердечный приступ. Ее ввели в искусственную кому, но через четыре дня она умерла в больнице в Белграде.



По сообщению Daily Mail, недавно произошел аналогичный случай с другой гражданкой Великобритании, который умер вскоре после операции по липосакции в Турции. Процедура, о которой идет речь, была проведена в одной из клиник, о которой на TikTok написала пользовательница по имени Джордин Лин, имеющая почти 2 миллиона подписчиков.



За последние 3 года количество случаев госпитализации граждан в Великобритании после хирургической операции, проведенной в Турции, увеличилось на 94 %. Рост связан, прежде всего, с увеличением числа людей, летящих в Турцию для проведения подобных операций. Источником такого скачка, по всей видимости, является массированная реклама на TikTok, которую частные клиники Стамбула проводят с помощью различных онлайн-инфлюенсеров, получающих большие деньги за рекламу, но не всегда осознающих потенциальные последствия такого шага для своей аудитории.