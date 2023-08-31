



Странное хобби: японец собирает навозных жуков с цветовым градиентом. Фото

Заскучав на последних этапах карантина из-за Covid-19, японец целый месяц ловил навозных жуков и создавал завораживающую коллекцию цветовых градиентов.



Японский пользователь Twitter (X) bochimushi опубликовал фотографию сотен блестящих навозных жуков, упорядоченных по цвету – от темно-синего до фиолетового – образующих впечатляющий градиент. Судя по всему, привлекательная коллекция жуков была создана в августе прошлого года, чтобы скоротать время после окончания карантина из-за Covid-19.



От скуки мужчина начал охотиться на навозных жуков, а затем аккуратно расставлять их в градиентном стиле для получения потрясающего визуального эффекта. Коллекция Бочимуши состоит из целых 450 навозных жуков.



Интересно, что Бочимуши – не единственный японец, создавший градиентную коллекцию жуков. Мджинко, еще один пользователь Твиттера, комментирующий вирусную фотографию блестящих жуков, делится своей собственной коллекцией, которая выглядит удивительно похожей. Хотите верьте, хотите нет, но они его тоже собрали во время пандемии, только годом ранее, в августе 2021 года.



В западном мире можно было бы ожидать каких-то негативных комментариев от любителей животных, но, пролистав раздел комментариев к этой фотографии, мы не смогли найти ни одного негативного комментария.

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