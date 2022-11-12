



Стефан Лaгер занял третье место в финале "Танцев со звездами" во Франции



Стефан Лaгер занял третье место в финале "Танцев со звездами" во Франции

После долгого и нелегкого пути, который включал в себя травму его партнерши по танцам, Стефан Легер занял третье и достойное место во французской версии реалити-шоу.



"Люди, которые приходят посмотреть программу в студии, говорят мне на иврите: "Стефан Шалом, большое спасибо", - рассказал он в интервью порталу Мако о своих впечатлениях от съемок.



Израильский певец и танцор завершил вечером 11 ноября долгий и почетный путь, который он проделал в "Танцах со звездами" во Франции, и занял третье место в финале программы вместе с танцовщицей Каллисон Гуадоа. Финальное выступление Стефана и Каллисон было под песню Jerusalema dance challenge южноафриканской группы Ndlovu Youth Choir.



В интервью Мако на прошлой неделе, после того как он прошел в полуфинал, Стефан рассказал о своем опыте пребывания во Франции во время участия в программе: "Я должен отметить хорошее отношение французов, хорошую энергию, как я и ожидал. Они поддерживают меня и очень интересуются всей израильской секцией. Они задают много вопросов и очень милы".



По его словам, он не сталкивался с антиизраильской враждебностью: "На самом деле, наоборот, - объясняет он, - хотя в Интернете это легче всего понять, но с тех пор, как я здесь, я не видел ни одной пропалестинской реакции или чего-либо антисемитского. Я думаю, что у людей в голове другой образ, а я несу другой образ, которого они не ожидают, поэтому им автоматически легче заинтересоваться и быть добрыми”.