



Стало известно, почему Кейт Миддлтон рассказала о раке без участия Уильяма

Принцеса Уэльская Кэтрин призналась в том, что больна раком, без участия в видеообращении ее мужа, принца Уильяма, поскольку хотела донести эту новость до мира самостоятельно и в подходящее для нее время.



По данным People, это сообщил источник во дворце.



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"Уильям чрезвычайно гордится своей женой за ее мужество и силу, которые она продемонстрировала не только на этой неделе, но и после операции в январе. Сейчас, как никогда, он сосредоточен на том, чтобы его жена имела конфиденциальность, необходимую для полного выздоровления, и чтобы его дети были защищены от понятного интереса к новостям, которыми поделились", - отметил источник.



По его словам, Кейт Миддлтон во всем полагается на мужа, особенно сейчас, когда проходит лечение. А принц старается быть рядом с супругой и помогать ей всеми возможными способами.



"Он занимался с детьми и проводил с ними время во второй половине дня и по вечерам", — отметил инсайдер.